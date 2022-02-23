袁子芸在《在車上》飾演舞台劇女演員珍妮絲張。（東昊影業提供）

濱口龍介執導的電影作品《在車上》在國際影展發光發熱，成績斐然，除了導演和電影本身備受關注，片中來自台灣的演員袁子芸也透過《在車上》在國際間展露頭角，美國經紀公司AIG（Artist International Group）對她在《在車上》片中，中英文流利自如的演出感到印象深刻，進而跨海提出合作邀約。

AIG位於美國洛杉磯，合作的演員有莎朗史東、甄子丹、楊紫瓊、鞏俐、李敏鎬等人，其經營的版圖除了好萊塢以外，更遍及歐洲各地。袁子芸一聽到AIG的合作邀約，第1個想法是很感激讓她能擁有這樣機會的每1個人，因為這段時間透過《在車上》而被很多人看到，已經覺得自己十分幸運，也知道要繼續努力才行。

除了特別感謝濱口導演的指導以外，一想到或許有機會跟世界各地的影人合作，袁子芸就感到超級興奮及期待：「真的有很多想合作的好萊塢導演和演員！」而身為甜茶提摩西（Timothee Chalamet）鐵粉的她，也不忘把甜茶放入夢幻合作名單中，「感覺這次的簽約合作，讓我離跟提摩西合作的夢想再更靠近了一點」。

至於未來想挑戰什麼戲路？袁子芸說其實自己曾經為了表演而去練過一段時間的武術，雖然和她的柔美的外型很有反差，但她對女打仔的角色是躍躍欲試，也特別提到像是電影《追殺比爾》中栗山千明飾演的日本女高中生Gogo，兇悍又可愛，這樣叛逆迷人的角色也很吸引她。