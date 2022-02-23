愛女慘遭割乳棄屍凶手竟逃死 父痛批：政府跟惡魔站在一起 16:502022/02/23 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛女慘遭華山人魔分屍凶手竟免死，死者父親（見圖）批政府廢死。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華山分屍案凶嫌逃死 被害人父悲憤：「操弄可教化」司法已死 訂閱影音： 中時新聞網 華山分屍案凶手陳伯謙涉殺死高姓女子後，割下她的乳部及私處後棄屍，但卻獲判無期徒刑定讞， 高女的父親得知判決結果後，氣憤地說政府的態度就是廢死，不管凶手殺人多凶殘、殺了幾個人都不會判死，政府已經跟惡魔站在一起了。 且民事部分，陳伯謙一審判賠1401萬元後沒有上訴，但他在殺人後2週後就脫產，法官問要不要和解，或還款計畫，陳也都沒有回答，死者家屬也未獲得賠償。 錢莊大亨遭砍死焚屍剩殘骨 冷血凶手道歉 家屬不接受 性侵割乳做標本 華山分屍人魔陳伯謙確定逃死 #凶手 #廢死 #愛女 #慘遭 #華山人魔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賈靜雯驚曝修杰楷運動「不持久」一早急出門打點滴女兒超心疼 20:112022/01/19 娛樂 割乳分屍凶嫌免死 死者父悲憤：「操弄可教化」司法已死 17:382022/02/23 社會 8旬翁思念愛女迷失方向走了5公里 急壞同住兒 12:182022/02/19 寶島 華山分屍案凶手逃死 蔡清祥：38死囚程序未完成 非刻意不執行死刑 16:562022/02/23 社會 股民寵愛不再 SPAC狂潮退燒 04:102022/01/22 全球財經 9歲童遭同學撞倒腦死 父「捐愛女7器官」痛哭：她生前說原諒對方 18:532022/01/15 生活 影》淫婦偷吃慘遭鞭刑100下 姦夫卻只有15下 超扯判決曝光 13:272022/01/14 國際 華山分屍案凶嫌逃死 被害人父親心痛：才夢見女兒一身狼狽 17:462022/02/23 社會 影》印度少女慘遭輪姦 還被大媽街頭公審 讓人憤怒影片曝光 12:282022/01/29 國際 社會9點檔》三角戀扯不清 獅子會長遭斷頭女羅剎判無期 20:002022/01/16 社會 「方唐鏡」13歲愛女美照曝光 遺傳高顏值網友直呼戀愛了 10:182022/02/11 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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