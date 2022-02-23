華山分屍案凶嫌逃死 被害人父悲憤：「操弄可教化」司法已死

華山分屍案凶手陳伯謙涉殺死高姓女子後，割下她的乳部及私處後棄屍，但卻獲判無期徒刑定讞， 高女的父親得知判決結果後，氣憤地說政府的態度就是廢死，不管凶手殺人多凶殘、殺了幾個人都不會判死，政府已經跟惡魔站在一起了。

且民事部分，陳伯謙一審判賠1401萬元後沒有上訴，但他在殺人後2週後就脫產，法官問要不要和解，或還款計畫，陳也都沒有回答，死者家屬也未獲得賠償。