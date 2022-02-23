陳喬恩今天到現場支持男友的畫展。(陳俊吉攝)

陳喬恩外型和以往不同。(陳俊吉攝)

Alan開畫展。(陳俊吉攝)

陳喬恩低調在旁支持男友。(陳俊吉攝)

陳喬恩大馬富二代男友Alan曾偉昌創作壁畫今（23）日開幕，陳喬恩愛相隨，但她未受訪，十分低調，被媒體捕捉到畫面，外型和以往略有變化。Alan被問到陳喬恩都回答得小心翼翼，問及未來發展？他說：「這個是祕密，祕密就是祕密。」透露爸媽非常喜歡陳喬恩，但沒有催婚。

Alan原本畫作顏色較單調，認識陳喬恩後增添許多色彩，「我比較無聊，她比較活潑有趣，她會給我靈感，我創作完一些畫作後，她會負責取名，例如：山水小貓、山水笨笨飛虎之類的，我一開始聽會覺得很幼稚，但多聽幾次就覺得很可愛。」也說平常互稱「寶貝」，有時也會叫老公、老婆，「那只是叫開心的」。

之前他送過陳喬恩一幅畫，取名是「溫柔的小怪物」，屬於情緒上的呈現；曾經也有跟陳喬恩一起畫畫，覺得她的畫風很抽象。問及作畫時，陳喬恩會不會抱怨無聊？他說作畫時，陳喬恩會在一旁追劇，看一些驚悚類的小說，「她會自己看殺人劇，睡覺的時候旁邊也會放謀殺的書，我睡覺的時候蠻害怕的。」

因疫情之故，Alna有2年沒回馬來西亞，他坦言很想念家鄉，但父母認為台灣疫情比較穩定，建議他不要回國。他說作畫過程，最長曾10小時沒離開過作品，會忘記吃東西，但女友都會食物、點宵夜，很常吃到雞脖子，他平時也下廚做菜給陳喬恩吃，她最喜歡他煮的龍蝦燉飯。