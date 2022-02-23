國民黨台中市黨部23日表示，將立即聯繫黨籍立委在立法院啟動修法，守護幼童安全。（國民黨台中市黨部提供／盧金足台中傳真）

台中市私立華興托嬰中心虐嬰事件引發各界關注，國民黨台中市黨部23日表示，檢視全國的托育政策與托育環境，立法院應立即檢討《兒童及少年福利與權益保障法》不合時宜條文，減輕父母育兒負擔，提供友善、安全托育環境才能真正守護幼童，將立即聯繫黨籍立委在立法院啟動修法。

國民黨台中市黨部發言人涂力旋指出，這幾天看到有議員候選人將去年虐童的照片一再公布，為人父的我看了實在是又憤怒又難過，怎麼會有人這樣對待孩子。

此次案件在去年發生，家長提告後，地檢署已介入偵辦，私托已停業，同時針對未提供影像部分，依規開罰；回歸事情本質，虐嬰發生在托育場所，真正要解決的應該是管理、人員、制度等問題，如何提出嚴謹的法規並確實執法是當務之急。

涂力旋強調，面對全國各地頻傳虐嬰或虐童事件發生，根據衛福部統計，從2014年開始，平均每年兒虐通報案件高達5萬多件，甚至有持續攀升的跡象，現行法規仍無法有效遏止事件發生。

為了提供孩子們安心成長的環境，讓家長們放心托育，國民黨台中市黨部呼籲中央主管機關應該再次檢視法規規定，加重裁罰，並要求全國各縣市通盤檢討裁罰基準，讓全國有一致性的標準。

國民黨市黨部發言人許育璿強調，杜絕虐嬰、虐童再次發生，就要從根本的法源下手，《兒少權法》第107條第1項規定「兒童及少年福利機構或兒童課後照顧服務班及中心違反第八十三條第一款至第四款規定情形之一者，由設立許可主管機關處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦一個月以上一年以下，或停辦並公布其名稱及負責人姓名

。」

許育璿以華興私托案來看，6萬至60萬的罰鍰，以及情節嚴重才能停辦或停辦並公布名稱及負責人姓名的門檻，不符合民眾認知，市黨部將聯繫黨籍委員在立法院啟動修法，如何在法規面來要求裝設監視器會是重中之重，任何地方都有可能發生，同時增加地方政府抽查與嚴懲的法規，才能更有效的杜絕類似案件再發生。