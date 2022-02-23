中國外交部發言人華春瑩23日主持例行記者會。記者提問，中方是否會制裁俄羅斯對烏克蘭的最新行動。華春瑩表示，這顯然是對中國政府政策缺乏基本的了解。中國政府的立場是，「我們認為制裁從來都不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。」

根據美國財政部公布的資料，在過去20年裡，美國實施的制裁數量比以前增長了10倍，美國上一屆總統任期內實施的制裁高達3800多項，也就是說平均每天都要3次揮舞著制裁的大棒。

華春瑩反問，2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已經超過100多次，但是大家可以心平氣和地想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭的問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？

華春瑩表示，希望有關方面能夠認真思考，還是應該努力去通過對話和協商來解決問題。還想指出，美國等一些國家的單邊非法制裁已經給相關國家的經濟和民生造成了嚴重的困難，美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。