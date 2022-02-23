廣振有限公司從事多層次傳銷，變更銷售商品，未事先報備，公平會以違反《多層次傳銷管理法》第7條第1項規定，處新台幣5萬元罰鍰。

公平會表示，廣振公司在2019年8月報備從事多層次傳銷，主要銷售美容保養品及食品，公平會於2021年10月1日派員赴廣振公司主要營業所進行業務檢查，查悉廣振公司新增銷售「黃金水顏潔容霜」、「黃金修護柔膚水」、「黃金嫩膚亮妍精華液」、「黃金亮采乳液」、「黃金柔膚緊緻精華霜」及「黃金修護眼部精華霜」等6項商品，都未事先報備，已違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定。