丹尼爾布爾兒時曾詐死騙過親媽，展現表演天賦。（海鵬影業提供）

睽違19年的溫馨喜劇《再見列寧！》今以「一刀不剪」的數位修復版舉行首次試片，現場媒體觀眾都看得笑淚交織，大家感動不已。該片第1次在台上映時，曾因片中出現兩德統一後、東德同胞湧進西德情色店搶看色情錄影帶「奇觀」畫面，慘遭當時新聞局動刀修剪，如今得以完整呈現，當年金髮女優手捧巨乳擦洗一幕，如今竟顯得喜感十足，反而博得觀眾會心大笑。

因為主演《再見列寧！》爆紅全球的丹尼爾布爾，是在西班牙出生、並在德國長大，從小能講一口流利的德、法、英語和西班牙語。他的父親是個紀錄片導演，母親則是1名教師。有趣的是，從小就熱愛演戲的他，7歲時曾假裝自己死掉，但因為演得太逼真，竟當場嚇得母親失控尖叫，從此被父親認定很適合走演戲這一行。

丹尼爾布爾主演第1部電影《再見列寧！》果然一夜爆紅，自此成為21世紀最重要的德國巨星並挺進軍好萊塢，陸續演出《惡棍特工》、《決戰終點線》、《美國隊長3：英雄內戰》及《金牌特務：金士曼起源》等片。去年更以首部自導自演電影《鄰危不亂》入選柏林影展主競賽片。

《再見列寧！》被列為21世紀最重要德國電影之一，描述在兩德統一的關鍵時刻中，1個東德年輕人以一連串甜蜜謊言「改造歷史」的有趣故事，電影打破世人對德國的嚴肅印象，喜劇手法刷新德國影史、躍為票房冠軍。電影3月11日在台上映。