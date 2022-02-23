位在台北101中85樓的餐廳「捌伍添第」，19日傳出有確診個案到過餐廳用餐，餐廳緊急清消並停業到22日，沒想到衛生局又接獲通知，得知該確診個案非確診個案，北市衛生局表示，案20142於2月19日初次PCR採檢陽性，Ct值為31.1，經安排複驗，第2、3次採檢，檢驗結果均為陰性，加上個案檢驗抗體為陽性，經疾管署研判為舊案，北市衛生局依規定通知個案解除隔離治療，其足跡所涉餐飲業皆依中央規定處置。