位在台北101中85樓的餐廳「捌伍添第」，19日傳出有確診個案到過餐廳用餐，餐廳緊急清消並停業到22日，沒想到衛生局又接獲通知，得知該確診個案非確診個案，北市衛生局表示，案20142於2月19日初次PCR採檢陽性，Ct值為31.1，經安排複驗，第2、3次採檢，檢驗結果均為陰性，加上個案檢驗抗體為陽性，經疾管署研判為舊案，北市衛生局依規定通知個案解除隔離治療，其足跡所涉餐飲業皆依中央規定處置。

老字號餐廳無人傳承 結束營業竟然賺更多
鼎泰豐為何能屹立不搖？前員工揭外人不知道的4件事
#確診 #舊案 #衛生局 #捌伍添第 #採檢