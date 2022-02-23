搞烏龍？台北101「捌伍添第」顧客非確診者 衛生局回應了 17:092022/02/23 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位在台北101中85樓的餐廳「捌伍添第」，19日傳出有確診個案到過餐廳用餐，餐廳緊急清消並停業到22日，沒想到衛生局又接獲通知，得知該確診個案非確診個案。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在台北101中85樓的餐廳「捌伍添第」，19日傳出有確診個案到過餐廳用餐，餐廳緊急清消並停業到22日，沒想到衛生局又接獲通知，得知該確診個案非確診個案，北市衛生局表示，案20142於2月19日初次PCR採檢陽性，Ct值為31.1，經安排複驗，第2、3次採檢，檢驗結果均為陰性，加上個案檢驗抗體為陽性，經疾管署研判為舊案，北市衛生局依規定通知個案解除隔離治療，其足跡所涉餐飲業皆依中央規定處置。 老字號餐廳無人傳承 結束營業竟然賺更多 鼎泰豐為何能屹立不搖？前員工揭外人不知道的4件事 #確診 #舊案 #衛生局 #捌伍添第 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北投夫妻接連確診急匡128人 北市疫調曝可能感染源 16:552022/02/21 生活 大葉高島屋食尚好禮抽 把握今、明最後機會 04:102022/02/23 產業特刊 微博傳大規模裁員 海底撈去年關300店 04:102022/02/22 焦點新聞 教員公寓誤貼防疫旅館 居民抗議中油 04:102022/02/21 焦點要聞 嘉縣食安檢驗室獲國內外認證 今年拚擴充檢驗項目 12:032022/02/21 生活 男密醫僅國中肄業幫「做假牙、根管治療」衛生局籲找合法牙醫 15:342022/02/21 生活 中油傳染鏈擴大！台南三代同堂家族再添1人染疫 16:032022/02/21 生活 春節專案至今桃園共490人住防疫旅館 每人補助3萬免費住 09:422022/02/21 生活 高雄本土＋1 中油傳播鏈接觸者居隔「陰轉陽」 14:392022/02/21 生活 台中港「和富輪」陸籍船員12人染疫 盧秀燕：沒有台中足跡 10:262022/02/22 生活 海底撈去年鉅虧45億人民幣 拖累股價下跌 11:112022/02/21 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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