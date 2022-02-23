清華大學教授周卓煇（前排中）提出警告，包括教科書字體太小、注音更小等問題，都是造成近視的禍首。（陳育賢攝）

清華大學教授周卓煇提出警告，包括教科書字體太小、注音更小等問題，都是造成近視的禍首。（陳育賢攝）

清華大學教授周卓煇提出警告，包括教科書字體太小、注音更小等問題，都是造成近視的禍首。（陳育賢攝）

由清華大學教授周卓煇研究團隊結合眼科醫師葉伯廷、新竹市曙光女中科學社共同執行1項長達8年的研究發現，台灣孩子的高近視率已造成國安危機，而包括燈光太亮、光色太白、教科書字體太小，甚至是新課綱的實施後大量增加的閱讀時間，都被疑為是造成近視的禍首。

周卓煇今天舉行記者會指出，9成的國人近視，這是不是國安問題？大家應該要積極面對，這次的合作研究找到可能導致眼睛重大疾病的一些重要致因，包括有書本（參考書）或是螢幕的字體太小、 光線太白（內含藍光太多）太亮、看過久等，這個台灣特有的「視界危機」，國人若一再忽視，不設法改善，必然會成為國安問題。

他說，教科書字體太小是造成孩子近視的主因，在新課綱實施之後，孩子需要閱讀的時間拉的更長，參考書籍的字體不得太小，尤其是國小低年級的注音部分，字體更是比一般國字小6倍，傷害最為嚴重。

因為看較小字體時，需要較亮光線，如此較高的光氧化反應，會加重眼睛的負擔，造成視網膜、水晶體等不可逆的傷害，書籍字體放大是最根本的護眼對策。

另，無藍害的橘白光是最安全的燈光，閱讀時，應使用不含藍光的燭光色LED或OLED檯燈，橘白的燭色光，可讓人看得更清楚，因為沒有藍光帶來的巨量氧化性壓力，而讓眼壓舒減。

此外，落實每30鐘休息1次原則，以避免引發光照視網膜炎，尤其在近距離看小字的時候，更要如此，以避免近視加深。

台大醫院眼科主任葉伯廷也表示，今年春節假期特別長，再加上疫情的關係，使得有些人宅在家中以電腦、平板或手機追劇，因為畫面字體小、亮光又強，造成眼睛用眼過度，年後不少病人來求診，很多都是飛蚊增加，眼內出現閃光，而且近視較過去也加深許多。他強調，若不好好愛護眼睛，沒有適當的休息，任由近視不斷加深，將來產生眼睛病變的機會就會增加。