即將邁入3月，有些人在年後準備轉職，有的則是可能有投資的打算，究竟3月運勢如何，也是眾人好奇的話題。清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，4生肖在3月將有破財危機，第一名生肖雞更是花錢不手軟。

第四名、生肖狗

生肖狗3月時要好好理財，雖然過去在金錢上沒有太大問題，但他們總是用感覺在過日子，因此對於存錢概念較薄弱，建議生肖狗可以計畫每周要存多少錢，日子久了也能存到一筆不小的金額，以備不時之需。

第三名、生肖龍

生肖龍要注意花錢的態度，他們有時覺得錢來得太容易，因此出現不理性的消費行為，沒有考慮過錢花光該怎麼辦，直到他們急需要錢時，才意識到自己的存款根本不夠用，建議生肖龍花錢時要多思考一下，有助於財庫迅速積累，若有記帳習慣會更佳。

第二名、生肖馬

生肖馬3月時，心情上會出現煩悶感，而且工作方面容易遇到競爭對手，如果與人合夥，溝通上容易出現話不投機、互相猜測的情形，導致工作氛圍不佳，影響到事業成效，若工作上有業務壓力，業績會呈現下滑情況。

第一名、生肖雞

生肖雞3月時會有許多場聚會，無論朋友聚餐還是情人約會，這也使他們的花費變多，此外，在與朋友的聊天過程中，他們容易得知哪裡有新鮮事或好用的產品，挑起生肖雞的消費慾望，因此開銷也會跟著變大。