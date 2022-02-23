高力國際今（23）日公布最新「2022年亞太區投資人展望」報告指出，有高達七成亞太國家投資人，2022年投資商用不動產的最熱門產品，首選為工業地產和物流中心。

高力國際這項研究報告，是針對超過300位的受訪者，所作的調查。

結果顯示，有高達84％的受訪者對於今年經濟前景，抱持穩健樂觀態度，認為商用不動產投資市場將延續2021年的復甦態勢。

調查顯示，2022年的亞太區交易將持續增加，各類投資產品偏好程度排序為：工業及倉儲物流、商辦、零售及旅館。

高力國際指出，2021年亞太區的香港、南韓、新加坡、紐澳及台灣等，商用不動產交易都較前一年度成長。以產品來看，除了商辦仍是最穩健的首選外，投資人也持續加碼工業跟物流，而零售及觀光旅館因為價格彈性大，係收購的時機點，投資人提早佈局，交易量則也從谷底回升，2021年的交易量反而衝上十年新高。 展望2022年，多數投資人仍正面樂觀看待市場。

以產品來看，在全球供應鏈重組及新冠疫情的帶動下，工業地產跟倉儲物，流連續兩年成為投資人首選。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，這兩年因為生活型態改變創造指尖經濟商機，供應鏈重組也使得製造業廠商有更多的擴廠及儲貨備貨需求，倉儲需求明顯躍進。

高力國際董事總經理劉學龍認為，新冠疫情加速催化科技進步及生活方式改變，氣候變遷使得環境議題受到重視，人口老齡化帶來的銀髮商機，也支撐資料中心、共享辦公、共享住宅、樂齡住宅等非傳統商用不動產的需求，2022年將會是這些非傳統商品的機遇之年。