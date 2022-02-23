內憂外患夾擊，國銀西進腳步趨緩。金管會銀行局公布最新國銀對陸曝險，截至2021年底，國銀對陸曝險總額降至1.33兆元、季減814億元，占淨值比33.6％，較上一季的35.7％又降了2.1個百分點，銀行局官員表示這是有統計以來最低值，主要受到大陸經濟放緩、中美貿易衝突、陸債務房貸風險增、新冠肺炎疫情等四大衝擊，讓國銀對各項業務傾向保守評估。

銀行局官員指出，國銀對陸曝險不管是季、年來看都遞減，主要是銀行以授信業務為主，近年對大陸地區「授信」減少許多所致。據銀行局統計，就授信金額來看，國銀2021年底較2020年底大減1055億元、資金拆存減少377億元，投資減少260億元，年減1692億元；若相比2021年第3季底，授信季減465億元，投資減少241億元，資金拆存減少108億元，合計總曝險季減814億元。

國銀對陸授信放緩、態疫趨謹慎，銀行局分析有四大原因，一是近兩年大陸經濟成長率呈現放緩趨勢、二是中美貿易衝突升溫、三是大陸地區因應債務和房地產風險祭出多項監管措施、四是新冠肺炎疫情衝擊。

為控管國銀西進風險，金管會自2013年9月開始逐季公布國銀對大陸曝險額及占核算淨值比率，依規定銀行對大陸曝險總額，即投資、授信加計同業資金拆存合計金額，不得逾核算淨值的一倍（100％）。

過去國銀對陸曝險占淨值比最高峰是在2014年9月底，當時國銀西進積極，占淨值比高達69％，曝險金額約新台幣1.76兆元，絕對金額更在2018年9月創下最高峰來到1.82兆元，但因國銀淨值增加，所以占比只有54％。

近年因為中美貿易戰開打，立委也相當緊盯國銀大陸曝險狀況，尤其是占比逾70％的銀行都會被點名，因此銀行亦逐步降低對陸曝險比率，據銀行局統計，截至2021年第4季底，國銀對中國曝險總額為1兆3395億元、季減814億元、年減1692億元，曝險占上年度決算後淨值續降至33.6％，是2013年第3季公布統計以來新低點，風險在法定限額可控範圍內。

從個別銀行觀察，2021年底，有三家銀行對陸曝險金額破千億，分別是國泰世華銀的1144.99億元、北富銀1113.07億元、兆豐銀1023.36億元，也對陸曝險前三大銀行；從曝險占淨值比而言，最高是中信銀63％、永豐銀57％、玉山和凱基銀55％內。