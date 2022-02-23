酒駕新制上路，罰款隨之提高，據台東縣警察局統計年初至今取締酒駕265件，台東縣政府提醒，目前縣內共有4家計程車業者建立酒後代駕服務機制，呼籲民眾酒後應改搭乘計程車或大眾運輸工具、指定駕駛、請親友接送，確保生命財產安全。

台東縣4家計程車行提供代駕服務，台東縣府呼籲民眾酒後千萬不要開車。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局交通隊統計1月迄今，酒駕取締共計265件，去年同期則為211件。1名警員說「原以為酒駕大執法，酒駕情形會減少，未料天天都有人酒駕！」台東縣府提醒，為了自己也為了他人安全，呼籲民眾酒後千萬不要開車。

台東縣4家計程車行提供代駕服務，台東縣府呼籲民眾酒後千萬不要開車。飲酒示意圖。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

立法院1月24日三讀通過修正道路交通管理處罰條例，將酒駕未肇事之刑度提高至3年以下有期徒刑、得併科30萬以下罰金，並增訂公路主管機關得公布10年內酒駕再犯者姓名、照片及違法事實，同車乘客連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰等規定。

台東縣府表示，目前縣內共4家業者計程車隊建立酒後代駕服務機制，分別為一桐計程車行，預約電話089-324282、台灣大車隊電話55688、三馬計程車行089-322000及大都會衛星派遣車隊55178，業者相關聯絡資訊可上台東縣酒後代駕服務資訊專區查詢（https：／／tour.taitung.gov.tw／zh-tw／news／details／5040），安心搭車返家，隔天再來取車，歡迎多加利用酒後代駕服務。

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