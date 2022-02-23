泰國實施完整接種疫苗旅客入境免隔離計畫，但旅客入境後要接受2次核酸檢測。為了吸引更多人赴泰，政府今天宣布3月起入境第2次的核酸檢測改為快篩，並降低入境所需保險保額。

泰國救經濟，去年11月啟動Test and go外國旅客入境免隔離計畫，完整接種疫苗的旅客登機前和入境落地各須進行1次PCR核酸檢測，落地後在旅館內等待PCR結果，若為陰性就可以離開旅館自由活動。

不過受到Omicron變種病毒影響，泰國去年12月暫停實施Test and go計畫，由於疫情未擴大，泰國政府從今年2月1日起恢復實施Test and go計畫，旅客登機前和入境落地後須進行PCR核酸檢測規定不變，但新增落地後第5天必須接受PCR核酸檢測的規定。

泰國商會和觀光業者呼籲政府取消落地後第5天的PCR檢測，才能吸引更多外國旅客進入泰國。

泰國疫情指揮中心今天由總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）主持疫情會議，指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin） 會後宣布，3月1日起，旅客入境後第5天必須做的PCR檢測取消，改為旅客自行進行ATK快篩即可，而原先旅客入境必須有的保額5萬美元保險，降低為保額2萬美元。

泰國近日確診人數攀升，今天新增通報2萬1232個確診案例和39人死亡，新增確診案例創下自去年8月中旬以來的新高，泰國公共衛生部21日將疫情警戒從3級調升為4級，帕拉育在今天的會議中指示相關單位做好準備，例如建置好社區隔離中心和居家隔離系統，以應對可能的新一波高峰。