本周末就是228連續假期，台北市停車管理工程處指出，26日起至28日，為維持本市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原周日收費的路邊停車格，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等，仍配合各商圈營運時間維持每日收費，其餘收費路邊停車格均暫停收費，民眾可由現場收費牌面來檢視該路段是否屬周日收費路段。

另外，台北市停車管理工程處轄管之立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場）亦照常收費。

停管處提醒，貨車裝卸貨格位及限時格位，仍依牌面上管制時段管制，不因不收費而改變，請民眾務必詳讀牌面管制時段，以免違規停車受罰，

最後，停管處也呼籲，請市民朋友於收到停車繳費通知單時，記得於繳費期限內繳交停車費，倘離去時未見繳費通知單，可於上班時段電洽停管處服務臺（02-27269600）或至停管處網站（https://parkingfee.pma.gov.taipei/）查詢繳費明細，以避免停車費繳費逾期。