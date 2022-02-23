雙胞胎女團By2妹妹Yumi（孫雨）前段時間捲入王力宏婚變風波，一度疑似不敵輿論壓力，被爆出輕生送醫急救，消息曝光令許多粉絲心疼不捨，所幸身體無大礙：在經過沉澱後，最近驚喜復工和姊姊Miko美照曝光，兩人穿了精緻華服，粉絲卻被Yumi身材驚呆，瘦到都能看到骨頭，狂勸「要保重身體啊」。

去（2021）年底王力宏遭前妻李靚蕾爆出一連串不堪行徑後，還扯出不少案外案，其中By2妹妹Yumi就被影射是外遇對象之一，讓其瞬間變眾矢之的，之後更疑似不敵輿論壓力，傳出輕生送醫急救消息；在經過治療和休養後，Yumi身體也無大礙，今（23）日驚喜釋出和姊姊Miko的開工美照，體態卻嚇壞眾人。

Yumi（圖中有瀏海的）曬出開工照，疑似又瘦了令粉絲十分擔憂。(圖/ 摘自By2 Yumi IG)

在Yumi IG分享的多張開工照中，Yumi梳了短瀏海和復古髮型，身上穿了一件細肩帶短洋裝，露出纖細四肢外，線條明顯的鎖骨格外性感，合身剪裁也讓S曲線被看光；Miko則綁了雙馬尾辮，俐落髮型意外凸顯深邃五官，穿著紅色開衩長洋裝，擺出不同姿勢時美腿也若隱若現。

不過，Yumi和Miko站在一起，也讓粉絲們注意到Yumi在身體康復後，似乎又瘦了不少，臉蛋不像Miko圓潤，手臂更瘦得幾近皮包骨，氣色也不像過往有活力，紛紛不捨地表示，「吃多一點啦，太瘦了太瘦了」、「保重身體」、「Yumi還好嗎？看起來很沒精神」、「好漂亮，但好像又瘦了，記得吃飯」。

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