香港疫情仍處於爆發。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今公布，截至昨日新增8674例新冠病毒陽性個案，當中3113例是醫院管理局直接化驗，另外5561例是衛生署化驗。

張竹君指出，今日（23日）新增8674例確診個案，其中3例為輸入個案，其餘為本土案例。另有7990例呈報個案，再涉及多間院舍。