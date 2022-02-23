香港再增8674例確診 另有7990例呈報個案 16:582022/02/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港今再新增8674例新冠確診。（東網資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港疫情仍處於爆發。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今公布，截至昨日新增8674例新冠病毒陽性個案，當中3113例是醫院管理局直接化驗，另外5561例是衛生署化驗。 張竹君指出，今日（23日）新增8674例確診個案，其中3例為輸入個案，其餘為本土案例。另有7990例呈報個案，再涉及多間院舍。 人幣中間價一個月高 在岸價開高報6.3276 募資平台申訴暴增 延遲出貨占大宗 #新冠肺炎 #大陸 #香港 #確診 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聚焦臨床研發 浩鼎新藥大陸權利 2億美元售出 04:102022/02/23 證券．權證 帽T殺手共犯口風緊拒交代案情 籌不出交保金遭羈押 17:162022/02/23 社會 林姿妙捲弊案 陳歐珀：宜蘭人都知道此案與民進黨無關 15:282022/02/23 政治 「329檔期」號角響 剛性需求買盤撐房市 10:322022/02/23 財經 北富銀 獲選台灣最佳聯貸主辦行 04:102022/02/23 全球財經 賊頂寒風多次潛入同社區行竊 警掌握身分追緝中 16:192022/02/23 社會 台中托嬰中心爆虐嬰 家長控報案遭推「沒空」 警：絕非事實 14:292022/02/23 社會 東明社宅爆「玻璃門碎裂、電梯卡人」都發局：協助個案修繕貼膜 15:462022/02/23 政治 性侵割乳做標本 華山分屍人魔陳伯謙確定逃死 14:582022/02/23 社會 林姿妙捲弊案 陳歐珀：讓宜蘭人擔心也傷心 14:192022/02/23 政治 商務客入境鬆綁 王美花：未來持相關證明、受邀就能申請 13:042022/02/23 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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