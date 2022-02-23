台東縣延平鄉青年發展所所長，由34歲的在地布農青年胡克穩擔任。（莊哲權攝）

回來了，火就會升起！台東原鄉人口流失嚴重，延平鄉公所首創「青年發展所」，由所長胡克穩帶領當地布農族青年軍，輔導北漂遊子返鄉，讓年青人在自己的土地上扎根，人口不再外流。

台東縣延平鄉長胡黃廣文表示，原鄉年輕人外流情形非常嚴重，為了召喚青年返鄉，回流後還得讓他們有謀生的工作，鄉公所去年3月1日成立了全國首創唯一鄉鎮級的「青年發展所」，整合各科室的青年相關業務為統一窗口，輔導返鄉遊子一起在自己生長的土地上扎根。

青年發展所所長胡克穩表示，不論是地方創生、產業發展、觀光建設等，都必須仰賴深層的文化底蘊，因此文化推廣成為該所重要業務，以目前正在做的地方創生2.0為例，今年要推動的「布農族文化規畫師認證」，便是能希望營造出融入在地文化的各種產業，就像布農族的「報戰功」也可以成為桌遊。

胡克穩指出，青年發展所成立近1年以來，與台東縣布農青年永續發展協會及社區發展協會等單位合作，舉辦各項培訓課程，透過不同部門的結合，提高青年參與公共事務的能量。不過，他也提到，部落裡還有許多長輩不知他們在做什麼，存著觀望的態度，因此今度也會做一系列的曝光活動。

他說，延平鄉人口早期都是將近3萬5000多人，目前已可感受到人口逐漸回流，特別是紅葉谷綠能溫泉園區即將正式營運，提供不少在地青年就業機會，今年度可能會首次突破到3萬6000人，人口呈現正成長。