為協助年輕族群購屋安居，財政部自2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」（青安貸款），由台灣銀行等八大公股銀行依金融監理機關相關授信規範，以自有資金承貸，穩定提供民眾購屋資金需求。

財政部國庫署表示，青安貸款自開辦以來，均適時配合民眾住屋需求滾動檢討貸款條件，以切合民眾需要，深獲民眾肯定。截至2022年1月底，已協助31萬8861戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆3046億元，每戶平均撥貸金額約為409萬元，顯見青安貸款額度滿足多數民眾需求。

國庫署統計，民眾申請青安貸款購置2房以上房型占比達97％，係民眾考量自住成家及養兒育女之長期需求；在房屋座落區域部分，新北市等六都合計比重分別為貸款戶數73.4％，貸款金額76.1％，反映民眾就業發展、交通便捷、醫療教育、社福建設等生活機能之生活條件考量。

青安貸款無房型、區域及申貸者年齡、職業身份等限制，凡符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅者」皆可申請，適用條件單純，且相對寬鬆，並為體恤民眾，未綁訂違約條款或轉貸限制。民眾可隨時提前還款，有利民眾資金彈性規劃，貸款條件更具優勢。

為嘉惠民眾，青安貸款歷年來陸續修正放寬條件，提供更優惠措施，自2011年取消貸款總額度及借款人年齡上限；2016年將貸款額度由500萬元提高為800萬元，2019年新增一段式機動利率；2021年起調降一段式機動利率新貸案件基準利率加碼幅度0.03個百分點（目前利率為1.40％），並新增本金平均攤還法之償還方式，提供民眾多元化貸款選擇，保障民眾居住權益。