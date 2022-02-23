疫情導致店面市場寒冬，租金低迷，不過仍有特賣會高價搶精華區的短租店面！根據最新實價登錄顯示，台北市南西商圈沿街店面今年1月以月租12.5萬元出租，換算每坪租金達1.56萬元，租金單價是台北市過去一年半以來的實價新高。

這筆租金新高的店面面積約8坪，前一手租客為手搖飲業，目前則出租給特賣會，屬於低總價、高單價的小店面類型。南西商圈過去最高租金單價達每坪1.8萬元，2012～2106年間樓有租金單價逾每坪1.5萬元的成交記錄，這筆實價交易不僅是近年南西商圈單價最高，同時也創下一年半以來台北店面實價單價最高的記錄。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波內需型的店面受到疫情影響較小，國際觀光客消費比例越高的市場，受到疫情衝擊的狀況越為嚴峻，包括西門町、東區、士林夜市等，都可以感受到疫情造成的消費急凍。

曾敬德表示，現在商圈中增加最多的就是短期的特賣會，南西商圈也出現類似現象，反映長租需求出現下滑，房東採短租方式避免長期空置，在過去景氣榮景時，滿街盡是特賣會的狀況並不常見過去一年國際旅客剩下疫情前的1%，今年預期可望先開放商務客來台，這波疫情的店面市場的寒冬可望逐漸解凍。