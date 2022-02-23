長興（1717）因春節假期因素，1月營收月、年小減8.63％、1.93％，不過，特用材料事業再創該事業單位營收新高表現；1月自結毛利率優於上月，帶動營業利益月增39.39％，達3.49億元，稅前盈餘3.62億元，月成長64.05％，每股稅前盈餘0.29元。

此外，永光（1711）1月營收8.5億元，年增3.2％，自結營業淨利4958萬元，稅前淨利5563萬元，年減少8.7％，主因去年有策略性採購低價原料致使原料佔比降低，以及今年海運費大幅增加和兩期產品別銷售組合差異所致，每股稅前盈餘0.1元。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，主產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。其中，合成樹脂主分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興表示，第一季為傳統淡季，合成樹脂、電子材料出貨均較上月略減，特用材料事業則續創單位營收新高。

長興生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共23個。除在高雄、蘇州設立研發中心，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，深耕材料產業，開發高端產品應用。

永光光阻劑（壓克力、高分子系列）應用產業為顯示器、觸控、LED等，挾著半導體、藍寶石研磨漿料開發利基，開出第三代半導體碳化矽用研磨漿料，以優化產品組合。特化產品使用創新水性樹脂穩定技術，開發出抗UVC水性塗料專用的光安定劑。