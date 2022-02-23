2月22日好日子，有新人特別在烏日戶所現場等候抽22號的號碼牌，並選在2號櫃檯完成終生大事。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

南區戶所登記新人提前預約結婚，選在下午2時22分完成登記，要此生愛愛愛不完。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2022年2月22日星期二，又逢農曆壬寅年正月22日，總共9個2，被稱為「最有愛（2諧音）的日子」，還有新人選在下午2時22分完成登記，牽手一生愛愛愛不完，台中市府民政局統計共有366對新人登記結婚，結婚對數狂壓日前2月14日西洋情人節的124對，為去年520後，單日結婚對數最多的一天。

民政局長吳世瑋表示，今年2月22日可說是幾百年來最有愛的日子，並逢農民曆「宜嫁娶」吉日，吸引不少新人不畏寒流，冒著風雨也要前往戶所申辦結婚登記，全市戶所洋溢幸福氛圍，也祝福各位新人一年365天「愛不完」。

「史上最多2的一天成了超狂結婚日！」台中市共有366對新人情定終身，其中南屯戶所共有65對新人登記結婚，受理對數為台中戶所之冠，南屯戶所極具特色的復古工業風結婚牆，也成為最厲害的「催婚神器」及網美打卡熱點。

其次，為位於市政都心的西屯戶所有46對新人共結連理，而台中市行政區人口數最多的北屯戶所，則以44對位居第三，也讓戶所同仁「恭喜」說不完，忙到手停不下來。

「特別的日子就要有特別的回憶」，昨日有對前往北區戶所登記的新人極具創意，召集親朋好友精心打扮，組成電影「功夫」的「神鵰俠侶」及「斧頭幫」親友團，到戶所完成結婚登記，強大氣場展現相愛決心。

南區戶所還有新人提前預約結婚，選在下午2點22分完成登記，要此生愛愛愛不完；而烏日戶所則有新人特別在現場等候抽22號的號碼牌，並選在2號櫃檯完成終生大事，就是為了收集更多「愛(2)」。

吳世瑋說，2月22日也是超級「貓之日」，由於日文讀音的「2」與貓叫聲相似，呼應潮流，在民政局官方臉書與「台中戶政ONLINE」等社群，推出可愛喵星人的梗圖吸睛文案，藉「貓寶貝」的賣萌高人氣宣導結婚登記須知。

神岡戶所特別推出貓咪福袋，呼籲民眾趁「222」這天把男友女友速速收編；而霧峰戶所也推出一日限量版「貓貓明信片」，讓「貓主子」給新人們增添喜氣。

今年2月22日成了超狂結婚日，民眾參考農民曆擇吉日結婚的傳統，已逐漸被諧音日取代，除了日子好記外，更象徵不同的美好意涵。

台中市各戶政事務所持續打造超好拍結婚拍照牆專區，同時推出特殊日結婚專屬活動並致贈專屬小禮，祝福新人結婚，同組幸福家庭，此次台中市西區、東區、北區、霧峰、神岡、大雅、清水及龍井等戶所都有推出「222」專屬活動，帶給現場洽公民眾許多驚喜與小確幸。

民政局並提醒，相愛的每一天，都是充滿愛的好日子，民眾可在登記生效日前3個辦公日向戶政事務所辦理預約登記，台中市民登記結婚還可獲得限定版成家好禮「幸福雙人毛毯」，給民眾滿滿的愛與祝福。