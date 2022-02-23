人民幣23日下午15：30分後急升，在岸價（CNY）升破6.32，離岸價（CNH）升破6.31。

在岸價最高見6.3104，截至23日下午4：47分，報6.3121，升139點。離岸價報6.3076，升141點，最高見6.3029。

在岸人民幣高收101個基點 漲破6.33
人幣中間價一個月高 在岸價開高報6.3276
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