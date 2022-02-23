人民幣急升 在岸價破6.32 離岸價破6.31 17:062022/02/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣23日下午15：30分後急升，在岸價（CNY）升破6.32，離岸價（CNH）升破6.31。 在岸價最高見6.3104，截至23日下午4：47分，報6.3121，升139點。離岸價報6.3076，升141點，最高見6.3029。 在岸人民幣高收101個基點 漲破6.33 人幣中間價一個月高 在岸價開高報6.3276 #在岸價 #人民幣 #急升 #離岸價 #升破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩優勢加持 陸股回升有利ETF布局 11:112022/02/21 財經 1月人民幣名義有效匯率創新高 實際匯率停止6連升 16:202022/02/22 財經 陸央行去年第四季開出32張拒收現金罰單 最高罰款達43.5萬元 12:082022/02/22 兩岸 人民幣全球支付占比創新高 04:102022/02/18 焦點新聞 去年大陸石化業營運創歷史新高 獲利首超人民幣1兆元 11:462022/02/21 兩岸 人行在港發行250億元央票 獲超額認購2.4倍 16:222022/02/21 財經 人民幣存款餘額 創八年最低 04:102022/02/22 金融．稅務 人民幣名目有效匯率 創新高 04:102022/02/23 全球財經 個人存取現金逾5萬需登記 人行喊卡 04:102022/02/23 全球財經 外資捧 離岸人民幣飆近四年新高 04:102022/02/19 全球財經 大陸每年4千億人民幣「東數西算」啟動 刺激西部「新基建」 11:142022/02/20 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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