228連假即將到來，又適逢北市日前已宣布要「微解封」，信用卡業者也瞄準電影院的影音新商機，目前包括兆豐、台新、花旗、國泰、華南等都有推出電影優惠，其中兆豐銀宣布只要當月刷卡滿3千元，下個月就可以獲得電影票67折券2張。

兆豐銀行對於上述的優惠方案指出，當月刷卡滿3千元，下個月就可以獲得電影票67折券2張，只要透過「EZ訂」網站訂票，不分平假日都可在全台41家電影院享受優惠，包括威秀、新光、in89、等皆適用；以一張330元全票為例，透過兆豐卡優惠買2張票、現折67折後相當於可直接省下218元，非常划算。

除了兆豐銀行選擇與全台最大電影訂票平台合作，一次囊括各大影城據點外，也有銀行選擇與單一特定的電影院合作，如花旗饗樂生活卡在威秀影城可享假日83折、平日6折優惠；華南信用卡在國賓可享優待票價92折、透過行動支付則可享7折優惠；中信發行的秀泰聯名卡則提供秀泰影城假日8折、平日6折的購票折扣；台新指定卡則提供威秀平日7折的折扣。

值得注意的是，也有部份銀行需要民眾出示「實體」簽單始可享有電影購票優惠，如台新的玫瑰系列卡片需出示當月或上月單筆達999元以上實體簽單，可享假日7折優惠；國泰KOKO卡則是需要出示一個月內單筆達1000元以上實體簽單，可享假日63折、平日6折的折扣。對此兆豐銀也建議，倘若是臨時起意想看片的民眾，要先釐清是否需要實體簽單為證，以免到影城現場購票卻撲空扼腕。