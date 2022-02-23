財政部為協助推廣「酒後代駕」觀念，提高民眾運用酒後代駕之接受度，於2022年1月27日公告新增酒品警語「找代駕 保平安」、「安全誠無價 酒後找代駕」或「酒後找代駕 平安送到家」等。

官員指出，酒類業者在規劃酒容器標示及廣告促銷時，現階段應優先增加標示酒後代駕警語。

財政部表示，依菸酒管理法第32條及第37條規定，酒類容器應以酒類標示管理辦法第11條第2項所定警語擇一標示，例如「飲酒過量，有害（礙）健康」、「酒後不開車，安全有保障」、「飲酒過量，害人害己」、「未滿十八歲禁止飲酒」、「短時間內大量灌酒會使人立即喪命」等。

至於酒類廣告或促銷，除應標示「禁止酒駕」外，官員強調，也要標示酒後代駕警語。

有鑑於酒駕肇事頻仍，危害國人安全，財政部已請酒類業者於調整酒容器或廣告時，優先或增加標示酒後代駕警語，像是「找代駕 保平安」、「安全誠無價 酒後找代駕」或「酒後找代駕 平安送到家」等，共同推廣酒後代駕政策。

另財政部也請地方菸酒主管機關協助向提供飲酒場所販酒業者宣導，對飲酒顧客主動聯繫代駕業者或計程車業者，提供「代客叫車」、「代理駕駛」等服務，以協助飲酒客人平安返家，善盡企業社會責任。

※工商時報提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車；安全誠無價，酒後找代駕。