中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入，31例為航班落地採檢陽性。

新增2例本土個案都在新北市，皆與房屋代銷員工參加的宗教群聚有關，案20248新北公共場所足跡曾於2月19日下午2時出沒新店區中央路的IKEA Café。

今日新增54例境外移入個案，分別為美國7例，菲律賓及越南各4例，新加坡及日本各2例，瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大各1例；另26例調查中。入境日介於去年12月23日至今年2月22日。

另外，為提供COVID-19染疫康復者更優質的身心健康關懷整合機制，衛福部提出「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，針對COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，提供門診住院醫療服務、社會福利資源評估轉介及心理健康照護。

指揮中心表示，曾確診解除隔離後6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，透過跨科別整合門診及住院整合照護，由全台89家承作醫院定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。