台光電(2383)公布2021年財報，2021年稅後盈餘為54.93億元，年增48.91%，創下歷年新高，每股盈餘為16.5元，隨著新一代伺服器平台、交換器等基礎建設產品及載板材料出貨逐步放量，台光電表示，今年營運可望依循往年逐季成長至第3季。

台光電憑藉著全球第一無鹵環保材料及領先同業的高階HDI技術基礎，在伺服器Whitely平台的市佔率較前一代產品成長數倍，且台光電耕耘高階HDI多年，除高階HDI類載板材料因手機客戶對類載板需求日益增加外，高階筆電、平板、遊戲機、固態硬碟、及繪圖卡等，採用高階HDI設計的需求亦持續增加，讓台光電在此趨勢中受惠，成為公司營運高成長的新動能。

台光電2021年合併營收為385億元，年增41.54%，創下歷年新高，營業毛利為100.68億元，年增43.02%，合併毛利率為26.15%，年增0.27個百分點，稅後盈餘為54.93億元，年增48.91%，創下歷年新高，每股盈餘為16.5元。

就2021年第4季來看，2021年第4季合併營收達101.62億元，年增35.19%，單季毛利率27.14%，創歷史同期新高，稅後盈餘達14.92億元，單季每股盈餘為4.47元。

台光電表示，2021年合併毛利率達26.15%，較2020年25.88%成長，除因全產能生產銷售外，高階網通產品出貨大增及手持式裝置產品需求強勁成長，使產品組合更優化。

台光電董事會決議擬配發每股10元現金股利，依今日股票收盤價288元計算，殖利率達3.47%，公司並訂5月26日召開股東會。

台光電載板材料為日、韓業者以外，唯一以自有技術具備生產載板材料的廠商。台光電近期又取得更多國際大廠認證及訂單，將針對客戶需求擴建載板材料產能，最大月載板產能將達到30萬張。除了提供所有載板客戶所需的產能以外，亦能滿足類載板客戶對品質日益提高的要求。

台光電1月合併營收為35.57億元，年增29.37%；展望今年，台光電表示，公司在伺服器Whitely平台的市佔率較前一代產品成長數倍，預計在新伺服器平台的市佔率將再大幅成長，且交換器400G產品切入大型資料中心，市佔率較前一代產品有10倍以上成長，預計400G交換器在今年將成為交換器的主流產品；AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，AI server 市佔率持續提升，在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續2021年的強勁成長動能，營收佔比繼續顯著提高。