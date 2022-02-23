央行今公布年1月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.085％，較110年12月的1.184％下降0.099個百分點，係因利率較低的中央及地方政府借款增加，使週轉金貸款利率下降。若不含國庫借款，1月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.161％，較110年12月的1.208%下降0.047個百分點。

央行經研處副處長蔡惠美表示，元月購屋貸款金額月減140億元，12月為購屋旺季，相較高基期，以及央行進一步執行選擇性信用管制打炒房，使元月購屋貸款金額下滑。至於購屋貸款利率在元月已經看到較去年12月走揚0.004個百分點。

央行表示，1月周轉金貸款金額月減173億元，利率也較上月下滑，周轉金貸款中有政府借款，元月國庫署和地方政府都擴大借款，使利率走跌。1月本國五大銀行周轉金貸款利率下探到1.085%，創央行統計以來新低。