在強勁財報支撐下，歐股周三早市上揚。投資人也在評估西方國家對俄羅斯的制裁行動。

周三泛歐Stoxx 600指數晨升3.90點或0.86%，為459.02點。歐股在本周遭到大量拋售，指數在周二甚至跌到近7個月低點。

由於俄羅斯進兵烏克蘭東部分離地區，西方國家和日本對俄羅斯實施了新的制裁，但是這也讓投資人燃起希望，認為制裁會阻止俄羅斯進一步的進軍動作。

汽車股上漲，Stellantis上漲5.2%；該歐洲汽車製造商宣布，集團合併後的第一年，其調整後營業利益率攀升到目標水準以上。

法國食品廠達能(Danone)上漲4.3%；該公司第四季銷售成長優於預期，為增加4.3%。

巴克萊銀行在公布年度獲利增加兩倍之後，股價上漲2.5%；這家英國銀行還對股東返還了25億英鎊。

德國線上證券經紀公司FlatexDEGIRO上漲18.8%；此前媒體報導，私募股權公司正對該公司產生興趣。