疑天雨路滑自撞分隔島車頭全毀 30歲男駕駛雙腳骨折慘變形 17:202022/02/23 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黑色自小客疑因天雨路滑，失控自撞分隔島，整輛車嚴重變形。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑色自小客疑因天雨路滑，失控自撞分隔島，整輛車嚴重變形。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） 黑色自小客疑因天雨路滑，失控自撞分隔島，整輛車嚴重變形。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣高鐵大道太保段今下午2點多，發生一起自小客疑因天雨路滑，自撞分隔島意外，30歲男駕駛一度受困變形車體內，救出時雙腳明顯骨折變形，被送往嘉義長庚醫院治療中，至於車禍原因，警方還在調查中。 嘉義縣消防局下午2點47分獲報 太保市高鐵大道往嘉義市方向，嘉保大橋前發生車禍，救護人車到場，發現黑色自小客車疑似失控自撞分隔島，整輛車嚴重變形，駕駛卡在車內，所幸意識清楚，經出動破壞器材將人救出脫困，由太保分隊救護車送醫救治。 概念車巡展 VISION AVTR以電影為靈感 男渾身酒氣凌晨自撞分隔島 保時捷車頭慘變形 #變形 #天雨路滑 #自撞分隔島 #駕駛 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流來襲加上豪雨吹垮廣告看板 員警寒風中疏導交通 16:042022/02/20 社會 驚悚影像曝！BMW雨中國1狂飆自撞 1噴飛2夾死遺體變形 17:192022/02/20 社會 搶人才 福斯傳收購華為自駕部門 04:102022/02/19 全球財經 BMW自撞分隔橋墩 3人魂斷國道 04:102022/02/21 社會新聞 台66賓士遭貨車追撞「屁股全爛」 車流回堵上班時段塞爆 10:002022/02/22 社會 廂型車引擎冒煙 機警駕駛下車「瞬間起火狂燃」躲一劫 14:382022/02/20 社會 天雨路滑土石鬆動車禍頻傳 桃園迴龍1晚2事故 18:112022/02/19 社會 國一泰山3死車禍！BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛2人夾死」 06:052022/02/20 社會 三部曲 打造成長新動能 04:102022/02/21 財經要聞 國10小客車自撞車頭全毀 駕駛右腳變形急送醫 11:122022/02/20 社會 低溫來襲又下雨 金門2車相撞1人受傷急送醫 17:212022/02/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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