黑色自小客疑因天雨路滑，失控自撞分隔島，整輛車嚴重變形。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黑色自小客疑因天雨路滑，失控自撞分隔島，整輛車嚴重變形。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣高鐵大道太保段今下午2點多，發生一起自小客疑因天雨路滑，自撞分隔島意外，30歲男駕駛一度受困變形車體內，救出時雙腳明顯骨折變形，被送往嘉義長庚醫院治療中，至於車禍原因，警方還在調查中。

嘉義縣消防局下午2點47分獲報 太保市高鐵大道往嘉義市方向，嘉保大橋前發生車禍，救護人車到場，發現黑色自小客車疑似失控自撞分隔島，整輛車嚴重變形，駕駛卡在車內，所幸意識清楚，經出動破壞器材將人救出脫困，由太保分隊救護車送醫救治。