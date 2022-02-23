大陸稅務部門近年來對各類稅收違法行為保持「露頭就打」的高壓態勢，包括朱宸慧（網名：雪梨）、林珊珊、黃薇（網名：薇婭）等多名網路主播被查出偷逃稅款。廣州市稅務局稽查局昨(22)日再公佈一起案件，網路主播平榮（網名：驢嫂平榮）因偷逃稅款，將被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣6200.3萬元（約新台幣2.77億元）。

廣州市稅務局官員表示，稅務部門將持續加強運用「稅收大數據」的分析，針對性地完善網路直播行業稅收監管措施，嚴厲打擊涉稅違法行為，促進行業「在發展中規範，在規範中發展」。廣州市稅務局稽查局回應媒體提問時表示，廣州市稅務部在稅收大數據分析中發現平榮涉嫌偷逃稅款，但經稅務機關「提醒督促」後，平榮仍整改不徹底，所以對其採取「立案調查」。

據公開訊息顯示，「驢嫂平榮」為大陸河北人，是網路直播平台「快手」的紅人，驢嫂平榮粉絲數高達2479.5萬，是另一名擁有4371.4萬粉絲的快手主播「二驢」的妻子。兩人在快手平台直播帶貨能力驚人；2020年5月，格力電器董事長董明珠攜手平榮夫婦開啟直播，最終銷售額突破人民幣3.1億元（約新台幣13.83億元）。

調查發現，「驢嫂平榮」在2019至2020年期間，利用「隱匿直播帶貨佣金收入」等手段，偷逃個人所得稅人民幣1926.05萬元，未依法申報其他生產經營收入少繳稅款1450.72萬元。基於平榮在稽查立案後「積極配合檢查，主動補繳稅款，以減輕違法行為的危害後果」。

廣州市稅務局稽查局依據大陸《個人所得稅法》、《稅收徵收管理法》、《行政處罰法》等相關法律法規規定，按照《廣東省稅務系統稅務行政處罰裁量基準》，對平榮追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計人民幣6200.3萬元，當局已向平榮送達稅務行政處理處罰決定書。