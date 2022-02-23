有傳大陸最大鉀肥生產商鹽湖股份2月份上調氯化鉀價格，相比1月份報價，調整幅度每噸超過人民幣（下同）400元。

中國證券報報導，對此鹽湖股份內部人士回應，「確實漲了，漲幅每噸超過400元。目前，出廠價是每噸3500元」。

百川盈孚資料顯示，截至2月21日，大陸氯化鉀市場平均價為每噸3475元，年漲70.85％，目前仍處於上漲態勢中。