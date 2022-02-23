鹽湖股份調漲氯化鉀價 每噸漲400元人幣 17:162022/02/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有傳大陸最大鉀肥生產商鹽湖股份2月份上調氯化鉀價格，相比1月份報價，調整幅度每噸超過人民幣（下同）400元。 中國證券報報導，對此鹽湖股份內部人士回應，「確實漲了，漲幅每噸超過400元。目前，出廠價是每噸3500元」。 百川盈孚資料顯示，截至2月21日，大陸氯化鉀市場平均價為每噸3475元，年漲70.85％，目前仍處於上漲態勢中。 美亞、高興昌 調漲3月盤價 北市擬調漲停車費 新北不跟進半年後再議 #鹽湖 #氯化鉀 #股份 #調漲 #人幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際廢鋼原料大漲 豐興全面調漲本週盤價 11:302022/02/14 財經 中鴻調漲內外銷盤價 漲幅略高中鋼 15:002022/02/18 財經 豐興 鋼筋連三周上漲 04:102022/02/15 財經要聞 統一、康師傅 大陸泡麵調漲 04:102022/02/16 財經要聞 雲林茂谷柑年後買氣冷 企業聯名買千箱 04:102022/02/23 地方新聞 化肥、硫酸鉀行情看漲 東鹼、惠光營運加分 20:012022/02/17 財經 中鋼3月內銷盤反彈 每公噸最高漲800元 14:402022/02/17 財經 《類股》鋼價調漲 鋼鐵大軍昂揚 12:332022/02/21 財經 東鋼 H型鋼每公噸漲700元 04:102022/02/16 證券．權證 全傳智能 工具機展大秀系列產品 04:102022/02/23 產業特刊 成本狂飆 車價恐二度調漲 04:102022/02/16 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。