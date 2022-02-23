高雄捷運紅線岡山路竹延伸線RK1站捷運聯合開發，面積約0.75公頃的都市計劃變更、以及大社96公頃區段徵收區的市計畫變更，23日雙雙獲得高雄市都委會審議通過。

高雄副市長林欽榮23日指出，高雄捷運紅線岡山路竹延伸線，為高市府重大交通政策之一，經過岡山市區、本洲工業區、南科路竹園區，屬於南部半導體產業S廊帶重要的交通骨幹，服務沿線在地居民及通勤旅次。

他說，因應捷運岡山路竹延伸線工程，高市府積極盤點捷運沿線潛力開發基地，加速北高雄地區再發展。

高雄都發局長吳文彥表示，RK1為捷運岡山路竹延伸線首站，藉由大眾捷運土地開發執行機制，考量公共建設財務規劃，透過聯合開發，將土地開發效?挹注捷運建設基?，提高公共建設開闢自償率，降低政府財政負擔。

吳文彥指出，該案將原岡山果菜批發市場商業區面積0.35公頃、以及台鐵岡山站前廣場用地0.4公頃，變更為捷運開發區，並提升土地使用強度為630％，落實TOD精神，提高大眾運輸場站周邊土地開發效益及強化捷運運量，具有指標性意義。

他說，後續招商將由高市府、台鐵局及投資人，攜手合作，結合捷運兼具公共空間、商業及住宅價值的土地混合使用，以多元土地利用型態，創造前瞻性的都市樣貌。

至於一直受各界關注的大社市區周邊96公頃區段徵收區都市計畫案，林欽榮表示，因經濟部中央地質調查所103年公告旗山活動斷層範圍，影響其開發進度及財務，經高雄地政局辦理地質調查與地質鑽探後，確認斷層錯動帶的實際範圍，因此，重新檢討都市計畫，以維護居住安全及後續區段徵收的執行。

吳文彥指出，大社96公頃區段徵收區都市計畫案，經過高雄都委會召開5次專案小組會議討論，考量交通系統、排水滯洪、活動斷層、土地分配、務農意願、財務可行性、以及民眾意願等各方面因素，重新檢討公共設施配置。

他說，活動斷層錯動帶經過的地區，原則規劃為公園綠地、道路，以減少安全上的疑慮，並將區段徵收公共設施用地比例，由公展草案的42.45％調降為40.89％。

吳文彥表示，都市計畫方案依據務農意願調查，規劃1公頃農業專用區，另為滿足居住發展需求，規劃39公頃公共設施用地、以及56公頃的住宅區，作為舊市區發展的腹地，並為大社未來發展提供新契機。