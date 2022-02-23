疫情期間，許多人除了常用酒精消毒之外，也會利用漂白水做成清潔劑加強殺菌。不過日前台語金曲歌后詹雅雯自曝，小時候因為家庭因素，長期接觸漂白水和硫磺，引致帕金森氏症。但使用漂白水真的會傷腦嗎？毒物專家招名威與顏宗海兩位醫師都提出看法。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科教授級主治醫師顏宗海接受媒體訪問時指出，目前研究實證會造成次發性帕金森氏症的毒物，包括：錳、一氧化碳、氰化物、汽油、農藥、除草劑等。至於一般民眾日常生活中使用的漂白水，成分多為次氯酸鈉或二氧化氯，使用時必須保持空氣流通，直接接觸的話會刺激皮膚，濃度過高時可能對眼睛、口鼻易造成接觸性傷害，但不至於傷及腦細胞與組織。

而曾雅雯所提及的漂白水，應是工業用漂白劑，主要成分是三氯乙烯（Trichloroethylene），和一般用的二氧化氯或是次氯酸鈉，用處不同、用法不同，當然毒性也不同。

毒物專家招名威醫師在臉書PO文解析，漂白劑三氯乙烯是一級致癌物，主要用途是金屬零件的清潔溶劑，長期暴露在濃度非常高的三氯乙烯下，會導致頭暈、頭痛、嗜睡、肢體不協調、精神混亂、噁心、意識不清等症狀，甚至死亡。

招名威指出，三氯乙烯雖然即使在低濃度的情況下，也會使人出現上呼吸道、咽喉不舒適感。但是否會引致腦病變，目前醫學實證尚不明確，只能說「長期吸入含三氯乙烯的工業用漂白劑，『有可能』增加得帕金森氏症的風險」。

但民眾若使用一般市面上販售的家用漂白水時，因為與工業用漂白水成分不同，只要依照使用說明、保持通風、勿直接皮膚接觸即可，毋須過度恐慌。

●生活中4毒物 隨處可見都傷腦

功能神經學專家李政家博士更提出，生活中其實隱藏許多傷腦物質，民眾長期接觸卻不自知。像是：

1.甲醛：主要存在於室內裝潢材料、地板與家具中，是最常見的室內空氣汙染毒物。

2.苯：常見於二手菸、加油站汽油揮發、汽機車廢氣、清潔劑、殺蟲劑、染料等。

3.重金屬：如汞、鈷、鎳、鎘、鉛、砷等。多見於油漆、除草劑、傳統日光燈、電池、金屬器皿等。

4.塑化劑：是最常見於生活中的環境荷爾蒙，造成血腦屏蔽，導致偏頭痛、嘔吐、暈眩等。多見於保鮮膜、手搖杯、塑膠吸管、寶特瓶、塑膠袋等。

李政家強調，平日若感覺失神、健忘、無法思考、注意力無法集中等現象，要視為警訊，這些恐是腦細胞已有明顯的退化跡象，若漠視不理，就恐真的延展成失智症、帕金森氏症等難以逆轉的大腦病變。