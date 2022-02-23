第十一集報告老闆唯泰老師邀請蕭非凡老師不藏私，分享台北股市2022年必備投資的產業及個股。

台北股市仍維持土洋對作的情勢，整個國際股市動盪，外資持續賣超，投信也持續進行護盤。根據唯泰老師統計，投信已經連續買超27天，電子類股成交比重則是從過去的6成降到5成以下。

陳唯泰指出，以台北股市的盤面結構來看，很有出現電、金、傳三方去做輪動的一個結構。

投信連續27天買超的排行榜前20名，包括長榮航、開發金、華邦電、友達、仁寶、華航、中信金、永豐金、富采、宏基、南亞科、英業達、兆豐金、第一金、中鋼、旺宏、廣達、彩晶、智原跟聯強。

另外，2022年必備投資策略領域中的族群就是Mini LED，蕭非凡認為，今年是動蕩異常頻繁的格局，唯有長期趨勢的投資方式是最穩健。Mini LED的商機一出現，富采去年可以賺有機會超過3塊。

陳唯泰進一步指出，Mini LED相關產能惠特要擴3至4成，台表科今年還要砸一億美金兩岸同步擴產，所以可以期待今年因為市場需求還是很強，業績就會水漲船高。

唯泰老師提醒投資朋友，台灣Mini LED供應鏈龍頭已經漲了，可以留意接下來即將要掛牌的像梭特、久元、旺矽這相關有關聯性的二三線的公司；台表科已經漲了，你就可以注意一下GIS其他相關同類的股票；同樣在上游的部分，億光漲了，最近可以慢慢去留意是不是像宏齊、榮創這些也會有機會。