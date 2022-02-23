台中市副市長陳子敬表示，台中市役政表現優良，今年更榮獲全國役政推動績優單位。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府民政局23日舉辦兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，表揚23名役政人員及替代役男，副市長陳子敬表示，台中市役政表現優良，今年更榮獲全國役政推動績優單位，台中市2017年建置的「安心樂」生活扶助線上申請系統，獲內政部役政署肯定，該署今年度將參採著手開發全國適用的生活扶助系統，並與國稅局橫向協調，在系統下可直接連結檢視個案財稅、財產資料，讓各縣市受益，造福全國役政機關。

陳子敬表示，兵役節表揚大會，特感謝各區公所推動役政工作表現，役政工作過去都是下部隊去服兵役，在1、20年前多元化後，替代役可從事無實際執法的公務，在市府、各區公所等單位都可見替代役的身影，許多工作以其專長派遣，多年來役男表現優良，兵役多元化後帶給社會極大的正面幫助，為機關貢獻良多。

內政部役政署署長龔昶仁表示，台中市政府在役政工作表現上一向非常優異，由市長盧秀燕所領導的市府役政團隊，今年更榮獲2022年第79屆兵役節全國役政業務績優單位，並將於本周五第79屆兵役節活動接受表揚，感謝台中市政府對役政業務的重視。

民政局表示，市府在兵役節前舉辦慶祝大會，表揚所有克盡職責的役政夥伴及替代役男，感謝大家的努力不懈，台中市役政業務才能持續精進，讓市民享受更優質、便捷役政服務。

市府今年更獲國防部及內政部肯定，榮獲今年第79屆兵役節的績優單位，盼各役政同仁持續充實專業知能、不斷精進役政業務，以嶄的思維、創新作法迎接挑戰，推動各項創新利民作為，也鼓勵役男未來投入民間社會，持續以愛心、服務的信念，為社會的和諧與國家的進步努力，一同邁向「幸福台中、新好役政」的願景。

民政局長吳世瑋表示，為落實「政府關心、役男安心、家屬放心」核心價值，民政局持續提升役政業務數位化、資訊化服務，更建置徵兵處理進度流程查詢系統，更全台首創役男體檢進度查詢功能，方便役男掌握體檢現況。

台中市2017年建置的「安心樂」生活扶助線上申請系統，也獲內政部役政署肯定，該署今年度將參採著手開發全國適用的生活扶助系統，並與國稅局橫向協調，在系統下可直接連結檢視個案財稅、財產資料，讓各縣市受益，造福全國役政機關。

今日表揚的21名績優役政人員，由市府民政局及區公所分別提報，經市府評核後選出，其中大里區公所黃隨梅、清水區公所梁心怡、大雅區公所許思涵及太平區公所何秀英等人從事役政業務超過10年，服務期間相當敬業，深受肯定；獲頒傑出替代役男的邱健彰及周岳潁，則是由區公所推薦後，經市府評核選出，2位替代役男服役期間認真盡責，深獲好評，也期望役男們汲取經驗、學習成長，實踐自我價值，成就豐盈人生。