前副總統陳建仁已於去年底申請加入民進黨，被解讀在年底選戰，甚至2024總統大選可能有一定角色。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，只有要選舉的人才會入黨，他更大膽預測陳建仁有挑戰2024總統初選的機會，未來要密切注意陳建仁民調的發展。

吳子嘉22日在政論節目《關鍵時刻》中表示，蔡總統一定是要對這件事有一個看法，她不會讓賴清德一人獨占鰲頭，「尤其上禮拜《美麗島電子報》民調已把鄭文燦剔除，4%跟35%沒得比，是實力實在差太遠」。

吳子嘉認為，陳建仁有機會，關鍵在於，蔡英文總統如果能繼續擔任黨主席，且在年底選戰選完後，沒有因為敗選而辭職，她就會主導2024總統初選，屆時所有的民調和各項機制都在她手上。且在陳建仁和賴清德之間，民進黨的黨員會陷入長考，「大仁哥不能排除說完全沒有機會」。

吳子嘉直言，「要選舉的人才要入黨」，陳建仁入黨，當是要選2024，「不然他要拚什麼？拚里長嗎？蔡英文當然信任他，不然的話沒有牌打了」。主持人劉寶傑問，陳建仁投入縣市長有沒有機會？吳子嘉則說，英派來不及了，所以搞了一個新的人，只要有初選，民進黨的選舉都可以慢慢用爬坡的方式改變選舉結果，大家都要緊密注意陳建仁未來民調發展。