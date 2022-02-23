有不少民眾平時都會到廟宇參拜來替家庭祈求健康平安，當人生面臨重大的選擇及考驗時，也會來請求神明保佑或開示，以便自己能夠順利實現願望；但近期有網友前往廟宇時，發現一位民眾在廟宇寫下的心願竟然有烏龍錯字，並拍下照片上傳至網路，照片曝光後也讓網友感到相當好笑。

原PO至北港朝天宮參拜時看見願望牌上有誇張的錯字。(圖/截取自臉書報料公社)

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己近幾天至北港朝天宮參拜時，看到一個疑似示今年考生寫下的願望，考生希望神明能夠保佑自己順利考上國立大學日間部，但卻在填寫廟宇心願卡時不慎寫錯字，寫成「考上國立大寫」，如此誇張的錯字也讓網友紛紛感到哭笑不得，原PO也笑說「孩子啊！你這樣的程度，要北港媽祖婆怎麼幫你！」

不少網友看到照片都感到好笑，紛紛在底下留言表示、「媽祖還是會保佑，用功努力還請靠自己」、「應該小寫沒畢業噢⋯」、「明明就狗立大寫入監部啦！」、「小寫不好嗎？」、「現在的祈求者都喜歡台灣國語」、「他只是個小寫生」、「文昌聖君也難救」；甚至有不少網友猜測幫忙寫心願的人，應該是家中的長輩，引來不少網友附和，表示「阿嬤幫忙求的」、「也許是長輩替小孫子求的」。

有人祈求考進前三名卻寫下錯字「恐子」。(圖/截取自臉書報料公社)

過去也有人去高雄市旗山孔廟，祈求自己的每個科目都能考好，並考進前三名，但在最後一句卻寫下「謝謝恐子」，也不禁讓網有笑說「恐子如果地上有知，也會氣到跳起來」；只能說下次要寫那些掛在外面的願望時，還是要再三確認是否有寫錯字，不然什麼時候鬧了笑話都不知道啊！