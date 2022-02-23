朱男表示，他為了躲避檢警追緝，從臺東到三芝海邊防風林搭帳蓬躲藏，已經歷時4個月之久，平常晝伏夜出，吃、喝都是超商即食品或泡麵，飲水則是取用公園的自來水，使用攜帶式瓦斯爐煮食，由於帳篷搭設在防風林內，非常隱蔽，但最終還是被警方識破查獲。（警方提供／戴上容新北傳真）

「這麼冷，你怎麼在這裡？！」員警對樹叢內帳篷裡的男子喊話，裡頭傳來微弱的聲音：「我在露營啦！」，員警關心詢問下，赫然發現這名在海邊防風林露營的男子，原來是名竊盜通緝犯，訊後依法解送地檢署歸案。

近日冷氣團發威，北台灣低溫且雨勢不斷，淡水、三芝地區體感溫度甚至不到10度。本月22日上午淡水警分局後厝派出所所長尹宏德與警員鄭浩哲2人沿著海岸線巡視，擔心這麼惡劣天氣下仍有釣客或衝浪客從事海上活動，正當巡經沙灘防風林時，發現樹林內隱約有一頂帳篷，帳篷外有許多食用過的食物及飲水，明顯有人居住。

員警擔心低溫下裡頭的民眾可能發生意外，趨前關心詢問，帳蓬內傳來男子悠悠的聲音，表示他到這裡來露營野炊，員警透過警政系統查詢，赫然發現55歲的朱姓男子居然是臺東地檢署發布的竊盜通緝犯，立即將他上銬逮捕，依法解送歸案。

據朱男表示，他為了躲避檢警追緝，從臺東到三芝海邊防風林搭帳蓬躲藏，已經歷時4個月之久，平常晝伏夜出，吃、喝都是超商即食品或泡麵，飲水則是取用公園的自來水，使用攜帶式瓦斯爐煮食，由於帳篷搭設在防風林內，非常隱蔽，不靠近察看不容易被發現，但最終還是被警方識破查獲。

淡水警分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。