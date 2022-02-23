台股今(23)日開低走高，重返萬八，終場收在18055.73點，上漲86.44點，收復季線，不過，外資仍賣超121億元，賣超最多的是華航，共賣超3萬4220張，賣超第2名為台積電，賣超1萬9180張。

觀察法人資金變動情形，外資繼22日大砍386億元後，今再賣超121.81億元，呈現連3賣，自營商也賣超3.66億元，投信仍堅持買超20.49億元，為連17買，三大法人合計賣超104.98億元。

外資賣超前10名個股依序為華航、台積電、國泰智能電動車(00893)、元大金、華新、開發金乙特、欣興、大成鋼、榮運、華邦電，值得注意的是，航空雙雄今日股價飛高高，有6%以上的漲幅，外資不僅大賣華航，長榮航也是外資賣超第15名個股，加上賣超第8名的榮運，天上飛的、陸上跑的都被外資倒貨。

不過，海上跑的貨櫃三雄，則是外資今日買超股，買超第1名為長榮，買超1萬2228張，買超第9名為陽明，買超4084張，買超第12名為萬海，買超3281張。

外資買超第2至第10名則為中信金、東鹼、兆豐金、聯電、中環、國泰費城半導體(00830)、中信電池及儲能(00902)、陽明、新纖。

再觀察投信買賣超前10名個股發現，投信、外資同買的有長榮、中信金，至於土洋對作的則有聯電、元大金。