大陸房地產貸款市場寬鬆訊號愈發明顯，上海、深圳、廣州的多家銀行已分別下調首套房貸款利率15BP（基本點）和20BP。分析人士認為，一線城市降房貸利率的做法將極大鼓勵其他城市效仿，而金融機構集體下調按揭定價，定有助於在3月後穩住中國樓市。

大陸官媒新華社下屬的經濟參考報23日報導，上海已將首套房貸利率從5％下調至4.95％。

路透引述消息人士指出，深圳大部分銀行日前已下調房貸利率，首套和二套分別下調了15個BP和35個BP，至4.9％和5.2％。建設銀行雖暫未調降深圳地區房貸利率，但已納入日程。中國國有銀行22日起下調廣州地區房貸利率，首套及二套均下調了20個基點。

春節假期過後，杭州首套、二套房按揭利率均迎來下調。目前，各大銀行首套房利率基本穩定在5.6％～5.65％，個別銀行最低可以做到5.5％，二套房利率則普遍在5.85％左右。同時，銀行放款速度也明顯加快，個別銀行放款週期只需要5個工作日。