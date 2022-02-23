結合知名指揮家王雅蕙、鋼琴家嚴俊傑、台灣梧桐弦樂團與麗明營造董事長吳春山共同出演的「寶島弦情-惜情的春山．傳唱台灣愛」音樂會，本周五（25日）於台中國家歌劇院大劇院登場，門票已被搶購一空，票房收入將全數捐贈公益，為連日來的雨勢與低溫帶來一股暖流。

指揮身影活躍於世界各大樂團的指揮家王雅蕙、1999年以15歲之齡，贏得日本國際鋼琴大賽冠軍，日本報評譽為「台灣人的驕傲」的鋼琴家嚴俊傑、潛力無窮的「台灣梧桐弦樂團」、青年歌劇導演陳世弦加上打造台中國家歌劇院的麗明營造董事長吳春山，將於「寶島弦情-惜情的春山．傳唱台灣愛」音樂會演出蕭慶瑜《憶》、盧亮輝《愛河鋼琴協奏曲》、李哲藝《弦舞I》及台灣老歌集選等曲目，令人驚豔的卡司陣容，來自資深的音樂經紀-新意力創辦人李潔梅（Jamie Lee）的跨界企劃，相信如此精彩的內容，將帶給全場觀眾一場全新的視聽饗宴。

本次音樂會由麗明營造獨家贊助，票房收益將全數捐給「台灣身心障礙藝術發展協會（光之藝廊）」、「台灣行動菩薩助學協會」、「台灣老樹救援協會」，特別出演的麗明營造董事長吳春山獻唱多首經典台語老歌。

吳春山表示，非常感謝眾多好友一聽到他要在這場公益音樂會上登台，立刻以行動表示熱情支持，購票資訊於農曆年前公布於兩廳院售票系統，年後即傳來全數銷售完畢的好消息，讓幕前幕後所有人員都士氣大振！13個輪椅席次也由吳春山自掏腰包買下，免費邀請身障朋友前來同樂，可謂座無虛席，盛況可期。

春寒料峭的二月底，麗明營造與台灣梧桐弦樂團，跨界的鋼筋與琴弦，將共譜一場溫暖人心的公益音樂會，為社會帶來無與倫比的正向力量。