有些人非常嚮往談戀愛，希望能夠有一段轟轟烈烈、甜甜蜜蜜的感情，但也有些人認為生活中還有其他更重要的事，對愛情沒有太多渴望。《搜狐網》命理專欄分享，處女座、摩羯座、射手座的人明明沒有心思談戀愛，身邊卻總是有一堆追求者，桃花非常旺。

1、處女座

處女座非常要求完美，對於挑選另一半的條件相當嚴格，很少有機會看到讓自己滿意的人選，自然不會有心思想要談戀愛；但因為他們心思細膩，而且表現出來的樣子十分與眾不同，很容易引起旁人的好奇心，進而對他們展開熱烈追求。

2、摩羯座

摩羯座將所有的專注力都放在事業上，愛情對他們來說並不是最重要的，也不希望生活中有另一個人出現，來打亂他們的人生計畫與目標；不過這樣的摩羯座身邊卻不乏追求者，他們出眾的能力和優點，總是能吸引旁人注意，自然而然喜歡上他們。

3、射手座

射手座十分嚮往自由，對於愛情抱持順其自然的態度，比起戀愛更想要一個人好好過生活，不希望被打擾獨處的時光；然而他們樂觀開朗、自由浪漫的個性，再加上他們為人處事有條理，因此受到許多人喜愛，身邊也有眾多欣賞他們的追求者。