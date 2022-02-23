台中市研考會主任委員吳皇昇說，「台中e指通」提供便利、整合式數位服務。（盧金足攝）

開學季為繳交學雜費煩惱嗎？「台中e指通─支付繳費通」只要動動手指，家長免出門即可輕鬆完成繳費，目前適用學校共120所，將持續新增校所納入「學雜費行動支付」行列。

台中e指通去年9月10日起新增「學雜費行動支付」功能，讓家長可一指快速繳費，接續開通繳納地方稅、生活繳費及行政罰鍰服務，今年預計推出信用卡繳費功能，並持續擴增更多公共費用項目及支付管道，提供民眾更加便利、省時的行動繳費服務。

台中市研考會主任委員吳皇昇說，「台中e指通」提供貼心便利、整合式數位服務，除「一次登入處處通」、「卡證虛實整合」、「個人訊息不漏接」、「生活福利資訊查詢」、「行動支付繳費通」、「好康優惠享不完」等功能，結合數位市民虛擬卡及台中市府LINE官方帳號，讓民眾即時接收個人專屬服務及資訊。

資訊中心表示，繳費單只要有超商三段式條碼，即可依照簡單4步驟快速繳費，可用行動支付工具包括一卡通MONEY(原LINE Pay Money)、嗶嗶繳及元大銀行等APP，適用學校共計120所，將持續新增校所納入「學雜費行動支付」行列。

繳費完成後，支付業者(APP)保有交易紀錄，供民眾日後查詢，已繳費完成，請勿再持單至便利商店等代收機構或以其他方式重複繳費。