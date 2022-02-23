最近不少檢察官離職，外界認為法務部實施一、二審輪調制度、「三專生」沒出路、加上檢察官陳瑞仁退休感言批評檢察人事，質疑「萬年檢察長」，法務部長蔡清祥23日親上火線說明，他說尊重要離開的人，人各有志，但更要珍惜願意留下來奮鬥的檢察官們。「因為他們不隨波逐流，不追求金錢權位」，請外界不要忽略留下來的人的努力，只聽到打算要離開的人發出的片面建議。

蔡清祥說，最近關於檢察人事問題，包括離職的感言，還有退休的看法，他都聽到了，他更珍惜願意留下來，在檢察體系中競競業業工作的優秀檢察官，因為他們不隨波逐流，不追求金錢權位。

他說，真正在基層努力工作的檢察官，他們的聲音反而應讓大家聽到，並看到他們的成果，而不是要離開的人。

他說，人生價值不是純粹用金錢來衡量，他看到報導，警察局破獲一個賭場，結果賭場的人就向警察說，你賺的錢沒有比我多，這是什麼樣的價值觀？他認為工作是不是對社會、對人民有幫助，對這個社會貢獻了什麼？而不是用金錢來衡量。

蔡清祥強調，他自己就是從基層檢察官幹起，他不是紅牌檢察官、明星檢察官，只是兢兢業業在每項工作上努力的付出，這才是一個檢察官該有的認知。

他說，法務部對於改善檢察環境，做了很大的努力，對於人力的爭取，2018年到2021年，爭取增加397人，未來4年，還爭取了600位的檢察人力。

但更重要的就是工作的分配，善用既有人力，鼓勵在職的優秀檢察官發揮功能，有人建議增加檢察官助理，這因涉及《法院組織法》修法，工程浩大，希望在不修法情況下，就能夠讓提升幫忙檢察官的輔助人力的工作分配，能夠更合理化，所以若從書記官來提升能力、承擔工作，能擔任像助理的工作來幫助檢察官，也許是一條可行的道路。

至於「三專生」的問題，蔡清祥說，這制度是他上任前就已經確定了，應該讓制度進行到一個階段後，再來檢討改進，這3年來，法務部很努力克服各種困難，讓三專生發揮功能。

他說，當初規劃要第三次上二審才能實任，其實法務部有打算修正，三專生回任一審，只要表現獲得肯定，可以再回二審，除了目前有分派行政工作、行政分署長工作或擔任部裡副司長工作外，若還在擔任二審實任工作，也規劃創造其他機會，法務部會全盤的綜合考量，並隨時修正。

蔡清祥說，只要願意留在檢察體系奉獻的人，他都會給適當的位置發揮所長，請外界不要忽略到這些留下來人的努力，只聽到那些打算要離開的人，所發出的一些片面建議，法務部會全盤思考，照顧留下來真正願意付出的人。