台中市北屯區仁愛之家成立45年，為提供多元服務，中央與地方攜手合作，斥資4億5000多萬元興建多功能大樓，於去年2月底動工，23日舉行上梁典禮，預計今年底完工、2023年啟用，未來服務人數由169人提升至420人，服務量能擴增2.4倍，讓更多中、低收入戶長輩，獲得照顧與服務。

副市長黃國榮表示，仁愛之家是台中市唯一公設公營老人福利機構，目前主要照顧中、低收入長者，未來新多功能大樓有效整合資源，從初級到安寧照護，形成連續性、多層級的長期照顧模組，擴大照顧能量，感謝地方民意代表支持及中央衛福部補助，讓工程順利推動。

社會局長彭懷真指出，台中長者人數逾40萬2千人且持續增加中，多功能大樓落成後，不僅讓有需求的長輩獲得照顧，子女也能安心打拚，讓弱勢無依的長輩獲得妥善庇護。未來除安養、養護、日間照護外，將擴大服務體系、及對象，落實長照及托老政策，提供長期、安寧、失智照顧專區，滿足長輩多元照顧需求。

民進黨立委莊競程表示，仁愛之家多功能大樓，於2021年獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類的優質獎，期望未來園區提供長照人力培訓實務場域，呼應往後長照發展人力需求，成為長照園區的典範。

建設局長陳大田說，仁愛之家多功能大樓建物總樓地板面積約1萬1323平方公尺，為地下1層、地上4層鋼筋混凝土造的建築物，新大樓升級軟硬體設備，具有用餐、交誼、烹飪、護理、洗澡、如廁及汙物處理等公共服務與空間，改善園區老舊設備，建構公共交流空間的社區概念，營造多元連續的社區照顧。