受到中美貿易戰以及疫情和塞港等影響，央行統計去年4Q國際收支，多項數據都創下歷史新高。首先，去年4Q經常帳順差和金融帳淨流出金額都創歷史單季新高，4Q服務貿易順差也創下歷史單季新高；就全年的統計來看，2021年全年經常帳順差和金融帳淨流出金額創下歷年新高，全年服務貿易順差金額也是創下歷年新高。

央行表示，去年受到電子資通訊產品暢旺，以及半導體業帶動的設備進口增加和原物料價格上揚，商品出口金額和進口金額都寫下新紀錄，使全年的經常帳順差達1161.2億美元創歷史新高。

至於服務貿易順差，則是受到貨運收入的大幅成長，去年貨運收入金額達192.01億美元，年增92%，使全年的服務貿易順差金額達123.1億元，創下歷年新高。

至於去年金融帳淨流出金額再創高，央行解釋，國際收支（Balance of Payments）係統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。其中，經常帳係統計對外商品及服務等的交易。如商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差；因為國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；如由貨幣當局持有，即為準備資產的增加。經常帳有順差的國家，如中國大陸、日本、南韓、德國及台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。