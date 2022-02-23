為了給因化學治療而落髮的癌症病友信心及一個保護的工具，台東基督教醫院自去年10月起對外募集頭髮及製作「醫療級假髮」的經費，獲得各界熱烈迴響，第1階段募髮目標為10公斤，目前自台灣各地寄來的頭髮已累計超過5公斤，愛的匯聚令東基人員備感振奮。

為了給因化療而落髮的癌症病友重拾信心，台東基督教醫院自去年10月起對外募集頭髮及製作假髮的經費，獲得各界熱烈迴響，東基表示，第1階段募髮目標為10公斤，目前自台灣各地寄來的頭髮已累計超過5公斤，愛的匯聚令東基人員很感動。

今年1月19日，台東縣育仁高中國中部國八班共9位師生集體捐出留了1年半的頭髮，師生們的捐髮行動也促使東基的募髮訊息發酵，寒假第1天，東大附小四年級學生高育娸在媽媽陪同下，捐出3束頭髮，也有花蓮5歲張姓小朋友寄來頭髮，還以注音符號書寫：「希望我的頭髮可以幫助需要的人」，讓東基人員好感動。

48歲乳癌病人曾女士接受化學治療而掉髮，與年幼的兒子視訊，兒子看到沒有頭髮的媽媽後心生恐懼，後來曾小姐戴上假髮，讓兒子覺得這才是原本的媽媽。

東基表示，接受化學治療的癌症病人使用化療製劑，都會有落髮狀況。盡管治療結束後會重新長出頭髮，但治療過程中多少影響病友的身心，產生負面情緒，影響日常生活，甚至失去治療的信心。

掉髮期間，病人通常會選擇戴帽子、髮帽或假髮，卻因容易悶熱，常讓人戴不住。由真髮製作的「醫療級假髮」較為透氣、舒適，戴起來也不易看出是假髮。

為了重建癌症病友信心，東基自去年10月起對外募集頭髮及製作「醫療級假髮」的經費，第1階段目標為10公斤，在各界熱烈迴響下，目前已募集超過5公斤，東基持續對外募髮 期盼供應不中斷。

有意響應捐髮者，捐贈的頭髮須為原生髮色，長度超過15公分，沒有燙髮、無染色。頭髮剪下後，用紙張或夾鏈袋包著，勿使用報紙避免油墨沾染，以掛號或包裹寄至台東基督教醫院（950405台東市開封街350號）「發展室」。洽詢電話：（089）310000。