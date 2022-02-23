華山分屍案凶嫌逃死 被害人父悲憤：「操弄可教化」司法已死

男子陳伯謙2018年在華山大草原慘忍性侵、勒斃高姓女子並分屍，手法極殘震驚社會，歷時4年訴訟，最高法院今（23日）判其無期徒刑定讞。對此，高父今日下午偕同北市議員召開記者會，表明難以接受判決結果，無奈訴說自己昨日夢見女兒，在夢裡女兒一身狼狽，讓他相當難受。

回顧此案，陳伯謙2018年在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高姓女子到草堂飲酒聊天，酒醉後遭陳性侵後勒斃，利用深夜分屍，隔天清晨運到陽明山區棄置，他另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

高等法院23日維持前審判決，認定陳伯謙雖符合兩公約的最嚴重犯行，但因鑑定可教化與治療，判處其無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

台北市議員今帶著高女父親（左2）舉行記者會。（黃婉婷攝）

對此，高父在今日的記者會上表示不能接受判決結果，痛批「司法已死，沒有公理正義可言」，且起初鑑定人說陳伯謙無法教化，但法院卻又改口「可教化」，質疑此判決結果僅是在操弄廢死，他在法庭上都感覺得出來。

高父說，昨日他夢見女兒，只是在夢裡女兒一身狼狽，而他正準備詢問女兒發生了什麼事情時，便自夢中驚醒；高父直言，他希望陳柏謙被判死，「但是這十年來有判過死刑嗎？每個都是在操弄可教化，可教化變成法院遭作廢死的工具。」