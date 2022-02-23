北部依舊鬧蛋荒，加上近日寒流發威，供蛋回穩再添不確定因素，為穩定雞蛋生產，農委會推出「2＋3」獎勵措施，原本將實施到2月底，今日農委會宣布，「2＋3」措施將延長到3月中，預計屆時雞蛋供應可回穩。

「2＋3」措施為雞蛋產地價每台斤漲2元至36.5元，以及獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元。原本「2＋3」補助措施計畫實施到2月28日，之後再行檢討，而農委會主委陳吉仲今天宣布，該措施將延長實施到3月中。

此外，冷鏈補助的部分，3月中將和相關業者召開雞蛋座談會，屆時預算將會提出，至於多少億？陳吉仲僅透露是「兩位數」。

農委會今日也公布3大缺蛋原因以及相關數據，第一，2021年11月至2022年1月，蛋雞死亡隻數達155萬隻，較前一年度同期增加29％，其原因為近幾個月氣溫急遽變化造成健康不佳，雞隻斃死，及造成抗病力下降罹患疾病死亡、禽流感撲殺等。

其次，彰化地區去年11月及12月的日夜溫差超過10度天數分別為8天及17天，前年同期的日夜溫差超過10度只有5天與3天。

再者，原物料價格從2020年10月每公斤11.5元逐步上漲至2021年12月的每公斤15元，漲幅達30％。